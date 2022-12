Zazzaroni la bellissima lettera per Mihajlovic: “Se ne va il più dolce dei duri”

Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport ha scritto una lettera per Sinisa Mihajlovic, morto all’età di 53 anni.

Un grande uomo oltre che un grande professionista. Questo era Sinisa Mihajlovic. Nel mondo del calcio era stimato ed apprezzato ed anche De Laurentiis voleva portarlo al Napoli, come ha scritto il patron del Napoli nel messaggio dopo la scomparsa di Mihajlovic.

Bellissima anche la lettera scritta da Ivan Zazzaroni amico dell’ex tecnico del Bologna: “Addio Sinisa, il più dolce dei duri. La malattia se l’è portato via, ma gli aveva divorato l’esistenza ma non l’umore: fino a poche ore prima di entrare per l’ultima volta in ospedale Sinisa aveva programmato trasferte, impegni, telefonato agli amici, Leo, Stefano, Roberto, minacciando ritorsioni“.

“Sinisa aveva fame di vita e soffriva di impazienza. Era duro, il più dolce tra i duri. Dolce e profondamente religioso. Ciao, Sini, ho appena cancellato tutti i tuoi messaggi, non il tuo numero. I ricordi saranno la presenza della tua anima. Adesso però posso dirtelo: Arianna aveva ragione, quel berretto da pittore era orribile“.