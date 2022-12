Bologna su Zerbin, Cremonese vuole Gaetano: arriva la risposta a ‘sorpresa’

Gaetano e Zerbin piacciono rispettivamente a Bologna e Cremonese ma i due giocatori vogliono restare a Napoli.

Non hanno avuto modo di giocare molto, ma entrambi sono stati presi in seria considerazione da Luciano Spalletti che li ha fatti giocare anche in match delicati. Il minutaggio non è alto, ma come primo anno di Serie A può andare più che bene. Anche perché Zerbin e Gaetano sanno che il tecnico li stima ed ha il coraggio di puntare su di loro quando c’è necessità. La stagione è lunga e complicata, il Napoli ha una rosa profonda e c’è bisogno di tutti.

Di certo non mancano le richieste per questi due giocatori: Zerbin piace al Bologna ma l’attaccante ha risposto picche. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il giocatore vuole restare a Napoli e continuare a vivere il sogno scudetto, dando il suo contributo alla lotta per il titolo. Stesso discorso per la Cremonese che ha chiesto Gaetano “e pure in questo caso c’è l’ostacolo della favola: uscirne non è una priorità per nessuno. Anzi” scrive il quotidiano sportivo.

Niente Bologna per Zerbin e niente Cremonese per Gaetano. Spalletti li terrà in rosa e sicuramente gli darà qualche chance per giocare, anche in Coppa Italia e non solo. Zerbin ha dimostrato di poter giocare anche come terzino destro, anche se su quella fascia sta per arrivare Bereszynski dalla Sampdoria. Gaetano può fare anche il vice Lobotka, un lavoro diverso da quello a cui è abituato di solito, ma che resta comunque nelle sue corde.