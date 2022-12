Forgione: “I tifosi della Juve chiamano tutti ossessionati, ma dimenticano un particolare”

Angelo Forgione ha evidenziato la situazione che vivono i tifosi della Juventus sui social network a seguito al nuovo scandalo che ha coinvolto il club.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano, ha sottolineato attraverso i suoi canali social che la parola “ossessionati” viene spesso utilizzata in modo eccessivo dai tifosi della Juventus nelle loro reazioni ai tweet e ai post di chiunque faccia riferimento alle ombre che aleggiano intorno alla squadra del loro cuore.

Inoltre, ha aggiunto che il disagio dei tifosi juventini è stato generato proprio dai dirigenti del club, che negli ultimi vent’anni hanno obbligato i tifosi a vivere la loro passione bianconera in modo tossico, ossessionati dalla vittoria e perseguitati dal mondo. Ha concluso il suo intervento con una nota di ironia. Ecco le parole di Forgione:

FORGIONE ASFALTA I TIFOSI JUVENTINI

“Fateci caso: “ossessionati” è la parola più usata, abusata, dai tifosi della Juventus che commentano tweet/post di chiunque faccia riferimento alle ombre della squadra del loro cuore. La realtà è che, tra prescrizione per la vicenda doping, condanne in Calciopoli per associazione a delinquere, richieste vane di restituzione di scudetti, coinvolgimento diretto nell’inchiesta sul bagarinaggio gestito da ultras della ‘ndrangheta“.

“Pantomima per l‘esame falso di Suarez e indagini in corso su plusvalenze fittizie, false fatturazioni, carte “segrete” e stipendi pagati fuori bilancio, il disagio è esattamente dei tifosi juventini, generato proprio dai dirigenti del club di cui sono innamorati”.

“Che da oltre vent’anni, di triade in triade, costringono loro a vivere la passione bianconera in modo tossico, da ossessionati dalla vittoria e da perseguitati dal mondo. No, non è facile essere tifoso della Juventus in questo calcio profondamente malato…”.