Infortunio Brozovic: non ci sarà per Inter-Napoli, che problema per Simone Inzaghi

Infortunio di Marcelo Brozovic, il centrocampista non giocherà Inter-Napoli a causa di una distrazione muscolare al soleo sinistro.

Il giocatore è rientrato in anticipo a Milano per cercare di recuperare dal problema che lo ha bloccato anche al Mondiale. Brozovic non ha giocato la finale per il terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco. Le sue condizioni sembravano migliorare, tanto che in molti avevano scommesso sulla presenza del centrocampista per la sfida contro il Napoli.

Brozovic si ferma per infortunio: niente Inter-Napoli

Il giocatore però ha dovuto issare bandiera bianca. L’infortunio di Brozovic è stato confermato con gli accertamenti strumentali eseguiti presso l’istituto Humanitas di Rozzano. Distrazione muscolare al soleo sinistro per il giocatore. L’infortunio non è grave, tanto che viene lasciata una piccolissima speranza che possa rientrare quanto meno tra i convocati per la sfida con il Napoli, anche se difficilmente Inzaghi deciderà di schierarlo dal primo minuto. Molto più probabile che Brozovic non giochi Inter-Napoli.

Quanto ci vuole per guarire da una distrazione muscolare al soleo? La durata della guarigione da una distrazione muscolare del soleo dipende da diversi fattori, come l’entità dell’infortunio, l’età e lo stato di salute generale della persona, e se viene effettuato un trattamento adeguato. In generale, però, una distrazione muscolare del soleo può richiedere da alcune settimane a diversi mesi per guarire completamente. Nel caso di Brozovic il problema non è molto grave, ma difficilmente potrà recuperare in breve tempo.

Inter-Napoli si gioca il 4 gennaio 2023 e Simone Inzaghi dovrà pensare ad un sostituto. Al posto di Brozovic dovrebbe giocare Calhanoglu, con Mkhitaryan recuperato che andrà a rafforzare la batteria dei centrocampisti offensivi. Tra gli assenti in casa Inter ci sarà anche Lautaro Martinez, che è rientrato dall’Argentino solo da qualche giorno e non è in buone condizioni fisiche.