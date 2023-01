Spalletti: “Napoli, niente complotti. Ripartiamo alla grande e continuiamo a vincere”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Inter-Napoli, il tecnico ha rassicurato sulle condizioni di Kvaratskhelia e Lobotka.

La Serie A torna di nuovo in campo il 4 gennaio. Inter-Napoli è la sfida delle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. C’è grande attesa per il big match che sarà diretto dall’arbitro Sozza, designazione che ha fatto nascere tantissime polemiche.

Spalletti in conferenza stampa ha spronato il Napoli a dare il massimo: “Per noi significa ripartire, ma il nostro viaggio è cominciato quando sono arrivato in azzurro e ci fermeremo solo quando sapremo com’è andata a fine“.

Il Napoli dopo la sosta. Spalletti parla di un Napoli che sta “bene. Ho avuto risposte positive. Abbiamo lavorato molto bene ed in profondità. Abbiamo valutato individualmente i giocatori, in base alle condizioni ed ai loro rientri. Con la testa siamo rimasti dove ci eravamo fermati“.

Inter-Napoli: le condizioni di Kvaratskhelia, Lobotka e Rrahmani

L’allenatore dei partenopei ha qualche dubbio di formazione. Anche perché Rrahmani non è al meglio: “Andrà valutato al meglio per l’infortunio che ha avuto. Servirà la partita per capire come sta veramente”. Mentre il tecnico rassicura sulle condizioni fisiche di Kvaratskhelia e Lobotka che non sono apparsi al massimo della forma nelle ultime due amichevoli: “Kvaratskhelia e Lobotka si sono applicati molto e in maniera corretta. Siamo tranquilli con le loro qualità. Khvicha è imprevedibile, le cose normali le fa diventare eccezionali e per noi è un grande valore aggiunto. Sono quei giocatori che dal niente ti decidono una partita, senza schemi“.

Spalletti non teme l’appagamento dei suoi calciatori, anche perché nulla ancora è stato vinto: “Partiamo dalla prima posizione in classifica e siamo imbattuti in Serie A. Non siamo affatto appagati, vogliamo ripartire forte e dimostrare ancora una volta in campo quello che sappiamo fare“.

Spalletti: “Inter squadra fortissima”

Il tecnico del Napoli sulla sfida contro l’Inter ha detto: “È una squadra fortissima, con giocatori in grado di fare la differenza sotto qualsiasi punto di vista. La società negli ultimi tre anni ha fatto grandi investimenti ed ha preso giocatori davvero molto forti. Ecco perché l’assenza di Brozovic non sarà un problema, hanno sostituti all’altezza. Simone Inzaghi poi è bravissimo, sanno chiudersi bene e possono ripartire in grandissima velocità con il ribaltamento di fronte. Noi dovremo essere ordinati“.

In questi giorni c’è chi ha ipotizzato un complotto contro il Napoli per la vittoria dello scudetto, così come si è discusso molto della designazione di Sozza per Inter-Napoli. Ma Spalletti ricaccia indietro ogni possibile pensiero negativo: “Non pensiamo a niente di tutto questo. Però se in tanti parlate di questo discorso, vuole dire che c’è un sistema che quantomeno è migliorabile. Anche perché la credibilità viene prima di tutto“.

Spalletti rassicura anche sui reduci dal Mondiale: “Stanno tutti bene. Magari c’è chi sta benissimo e chi bene, ma tutti possono giocare“. Mentre sul sogno scudetto per il Napoli, conclude: “Siamo in una fase eccitante, ci giochiamo un grande campionato con le altre. Una sfida di squadra, ma anche di una intera città. Dobbiamo essere più forti di tutto, scetticismo, pregiudizio, paure. Dobbiamo giocare liberi da tutto facendolo per l’orgoglio della città“.