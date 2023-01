Sozza per Inter-Napoli: è l’arbitro che ha negato il rigore ad Ikoné contro il Milan

La designazione di Simone Sozza per Inter-Napoli sta facendo molto discutere, l’arbitro è lo stesso che ha negato il rigore a Ikoné contro il Milan.

L’arbitro delle sezione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, fino ad ora ha disputato un buon campionato. Ma il direttore di gara ha sbagliato in maniera netta una partita. Sarà solo un caso, ma proprio quella in cui c’è una squadra milanese. Un’evidenza che è stata posta anche da illustri colleghi come Antonello Perillo ed Enrico Varriale della Rai, che hanno contestato la designazione di Sozza per Inter-Napoli.

Ma il designatore Rocchi ha voluto comunque affida a sozza il big match della 16a giornata di Serie A allo stadio San Siro. Eppure nell’ultima giornata disputata il 13 novembre Sozza non era stato affatto efficiente. Macroscopico l’errore di Sozza durante Milan-Fiorentina, terminata 2-1 ma che poteva avere forse risultato diverso. Anche perché durante il match non è stato fischiato un clamoroso rigore per fallo di Tomori su Ikoné. Nonostante la tecnologia è compiuto un errore grosso quanto una casa, poiché Tomori colpisce in maniera netta le gambe dell’avversario prima del pallone. Contestatissimo anche il gol di Rebic, che nasce da un fallo sul portiere della Fiorentina.

Eppure a Sozza di Seregno è stata affidata Inter-Napoli. Magari per una questione di opportunità il designatore poteva scegliere un altro direttore di gara, invece no, si è voluto portare avanti il proprio principio. Ora si spera, anche per l’arbitro, che non ci sia nessun episodio controverso né da un lato né dall’altro, altrimenti si prevede già una bufera di polemiche, per una scelta quantomeno controversa, da parte del designatore Gianluca Rocchi.