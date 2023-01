Ziliani: “Saviano, in Serie A il problema è il vento sabaudo. Inter e Napoli danneggiate”

Paolo Ziliani commenta le parole di Roberto Saviano che aveva parlato di sistema del Nord contro lo scudetto del Napoli.

In queste ore stanno facendo molto clamore le parole di Roberto Saviano che in una recente intervista, ha detto di temere per un meccanismo che porterebbe il Nord a bloccare la vittoria di una squadra del meridione.

Parole quelle dello scrittore che sono state molto contestate da giornali estremamente a trazione settentrionale come Il Giornale e Libero che si sono scagliati contro il giornalista.

Scudetto Napoli: Ziliani risponde a Saviano

In queste ore sembra arrivata già una prima ‘conferma’ alle parole di Saviano, visto che è stato designato Sozza per Inter-Napoli, arbitro che appartiene alla sezione di Seregno.

A Saviano ha risposto anche il giornalista Paolo Ziliani che ha scritto: “Mi preme dire che Saviano ha detto una cosa, a mio parere, molto inesatta. Nel calcio italiano più che il vento del Nord c’è il vento sabaudo che colpisce tutti, sudisti, centristi e nordisti. Lo dimostra il fatto che la società in assoluto più vessata e defraudata è stata, nell’era Moratti in particolare e le intercettazioni di Calciopoli sono ancora lì a dimostrarlo, l’Inter seguita dal Napoli degli ultimi 10-12 campionati, dal Milan (sono abbastanza vecchio per ricordare le squalifiche di mesi collezionate da Rivera per dichiarazioni di fuoco rilasciate al termine di campionati persi dopo plateali soprusi patiti) e dalla Roma, per non parlare di Torino e Fiorentina che negli anni 70 erano squadroni e persero all’ultimo tuffo scudetti che avrebbero invece dovuto essere meritatamente vinti.

E insomma, il vento del Nord di cui parla Saviano, quello che ha squassato a più riprese il Napoli con i cicloni di Juventus-Napoli 4-2 di Supercoppa, Inter-Juventus 2-3 di Pjanic, Juventus-Inter 3-2 di Cuadrado, è il vento di sempre, quello che si abbatte su chicchessia, al Sud al Centro o al Nord non fa differenza. Saviano ha detto purtroppo un’inesattezza ed è un peccato. Perché ha dato il destro all’esercito dei turibolanti in servizio permanente effettivo per rivoltare il guanto e accusare Napoli e i napoletani di mania di persecuzione. Non esiste vento del Nord, non c’è Nord contro Sud: c’è ingiustizia contro giustizia.