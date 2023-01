Sozza per Inter-Napoli, quando Marotta disse: “Un napoletano non deve arbitrare la Juve”

Serie A: la designazione di Simone Sozza per Inter-Napoli fa discutere. Si ricordano le parole di Marotta sull’arbitro Guida per Juve-Inter.

Da Milano molti tifosi interisti stanno prendendo in giro i napoletani per le polemiche sulla designazione di Sozza come arbitro di Inter-Napoli. Ma la protesta garbata dei supporters azzurri è legittima. Anche perché l’arbitro è della sezione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza e quindi un milanese andrà a dirigere una squadra di Milano.

Inoltre la scelta di mandare Sozza per Inter-Napoli, viene dopo dei gravi errori commessi dall’arbitro durante Milan-Fiorentina. Durante l’ultima giornata del 2022 l’arbitro di Seregno ha negato un rigore netto ad Ikoné per fallo di Tomori ed ha concesso un gol molto dubbio a Rebic.

Marotta contro Guida

Insomma se i napoletani hanno qualcosa da contestare per la designazione di Sozza per Inter-Napoli non c’è da rammaricarsi. Basti pensare che l’attuale amministratore delegato si lamentò per la designazione di un arbitro napoletano per Juventus-Inter. Giuseppe Marotta, in quel tempo dirigente bianconero, e disse: “Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede ma di difficoltà. Al 94′ un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà… Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così un arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus“.

In quel caso fu Marotta, da dirigente Juventus, a lamentarsi per la designazione di Guida. Arbitro che era né della provincia di Torino, né di quella di Milano. Ora invece a Milano deridono i napoletani per le loro più che giuste lamentele.