Inter-Napoli gli expected goals ‘svelano’ già il risultato finale

Inter e Napoli si affronteranno il 4 gennaio 2023 a San Siro, ma dall’analisi degli expected goals si può già carpire il possibile risultato finale.

Il calcio è sempre più impregnato di tecnologia e statistiche. Fortunatamente il gioco mantiene ancora la sua imprevedibilità, altrimenti saremmo davanti a risultati già scritti e zero emozioni. Ma spesso le statistiche riescono a dare quantomeno una indicazione del risultato finale, o quantomeno una indicazione della partita che ci si può aspettare.

Inter-Napoli: il risultato secondo gli expected goals

“Nelle prime 15 giornate il Napoli ha segnato più di tutti, 37 gol, alla media di 2,46 a partita. Al secondo posto l’Inter con 34 reti, alla media di 2,26. Sia il Napoli sia l’Inter sono andati oltre i propri “expected goals” (Xg), i gol attesi. In base al loro fatturato offensivo avrebbero dovuto segnare 2 gol a gara il Napoli e 1,88 l’Inter, ma hanno “overperformato”, come si dice con orribile anglicismo. Con lettura superficiale di questi dati si potrebbe desumere che il 2-2 sia il risultato probabile di domani a San Siro. L’Inter crea quanto il Napoli, ma l’impermeabilità degli spallettiani è superiore e il 2-2 potrebbe mutare in 2-3” scrive Gazzetta dello Sport.

Per gli expected goals Inter-Napoli finirà con un pareggio o con una vittoria degli azzurri. Ma sono, per fortuna, solo statistiche. In partita bisognerà dare il massimo perché l’Inter sa che deve vincere per forza. Nemmeno il pareggio è utile alla squadra di Simone Inzaghi che ha un ritardo dalla prima in classifica di 11 punti e quindi deve necessariamente puntare alla vittoria finale. Questo potrebbe portare i nerazzurri a scoprirsi, lasciando spazi invitanti per il Napoli ed i suoi velocisti.