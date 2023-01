Kvaratskhelia fenomeno a 17 anni: gol da urlo alla Russia – VIDEO

Kvicha Kvaratkshelia segna un gol bellissimo durante il match Georgia-Russia Under 17 all’età di 17 anni.

Kvaratskhelia sta incantando con la maglia del Napoli, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo seguiva da tempo. Basti pensare che la trattativa per portare il 21enne in maglia azzurra è durata tantissimo, come ha ammesso anche Kvaratskhelia durante una recente intervista. Segnale che il georgiano è sempre stato considerato un baby fenomeno.

Kvaratskhelia: gol Georgia-Russia, il video

Un esempio di quanto fosse forte il giovanissimo Kvaratkshelia viene anche dal video pubblicato sui social dal giornalista georgiano Dgebuadze. Una rete favolosa quella di Kvaratskhelia durante Georgia-Russia, match valido per la categoria Under 17. L’attuale attaccante del Napoli partendo sempre dalla posizione di esterno mancino ha dribblato praticamente tutti, in spazi estremamente ristretti, prima di segnare la rete.

Questo gol di Kvaratskhelia fa capire che anche la gabbia che Inzaghi ha costruito per Inter-Napoli, potrebbe non bastare. Il giocatore georgiano se è in grande condizione è veramente difficile da fermare.