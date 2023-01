Nainggolan: “Napoli favorito per lo scudetto, Inter sotto pressione”

Radja Nainggolan, ha elogiato il Napoli in vista della super sfida con l’Inter, affermando che è impossibile non divertirsi quando gioca la squadra di Spalletti.

Radja Nainggolan, ex calciatore di Roma e Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del match tra Inter e Napoli. Secondo Nainggolan, il Napoli è la squadra che ha giocato il miglior calcio e Kvaratskhelia è stata una grande rivelazione. Tuttavia, la pressione è sull’Inter, che ha una squadra più forte sulla carta, ma che in campo viene battuta dal Napoli per la sua leggerezza e la sua organizzazione. Nainggolan crede che se il Napoli riuscirà a ritrovare il filo del gioco che aveva mostrato fino a novembre, meriterà di vincere lo scudetto in questa stagione.

NAINGGOLAN SU INTER-NAPOLI

Le chiavi della partita? “Innanzitutto pesa una incognita, per tutti. Questa pausa lunga cosa comporterà? Al Napoli credo che può solo nuocere perché era la squadra che aveva trovato i migliori equilibri di gioco. Ritrovarli può risultare naturale, ma c’è anche il rischio che non sia così. Però va detto che gli azzurri hanno giocato il miglior calcio. Credo che ogni appassionato, al di là del tifo, si sia davvero divertito a vedere lo spettacolo dei ragazzi di Spalletti”.

La sorpresa maggiore della serie A? “Kvaratskhelia è stata una rivelazione. Che l’allenatore ha saputo sfruttare nel modo migliore. Ma è tutta la squadra che funziona, che sa muoversi con sincronismi belli ed efficaci”.

Inter e Napoli, chi ha più pressione? “Sull’Inter, non c’è dubbio. Sulla carta ha una squadra più forte ma poi in campo gioca molto meglio il Napoli che ha grande leggerezza e gli riesce tutto. E quegli 11 punti pesano. Chi avrebbe detto che Osimhen avesse fatto meglio di Lukaku? Invece il nigeriano corre per tre ed è fortissimo anche nel pressing. L’organizzazione di Spalletti fa la differenza. Gli azzurri segnano tutti perché Raspadori è giovane, intelligente e sa seguire bene le indicazioni del tecnico. E poi Simeone: entra e fa gol. Chi non vorrebbe un centravanti di “scorta” così?”.

Perché uno bravo come Spalletti non ha vinto lo scudetto? “Ha trovato davanti sempre una Juventus dominante. Ora che il campionato è più equilibrato sta riuscendo a primeggiare. Credo che se il Napoli ritroverà il filo del gioco e degli equilibri mostrati fino a novembre, lo scudetto lo vincerà. E meritatamente per quanto visto”.

In conclusione, il Napoli ha dimostrato di essere una squadra molto forte e divertente da guardare, con giocatori come Osimhen e Simeone che hanno fatto la differenza in campo. Secondo l’ex calciatore di Roma e Inter, Radja Nainggolan, il Napoli merita di vincere lo scudetto se riuscirà a ritrovare il suo formidabile gioco di squadra che ha mostrato fino a novembre. Con queste premesse, la super sfida di San Siro contro l’Inter promette di essere emozionante e ricca di colpi di scena.