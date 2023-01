Inter, Inzaghi: “Napoli fortissimo. Tutti i 4 attaccanti disponibili, deciderò domani”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ritiene che il Napoli è fortissimo e rivela che tutti i 4 attaccanti sono disponibili per cui deciderà domani

Conferenza stampa di presentazione di Inter-Napoli per Simone Inzaghi. Alla vigilia del big match, l’allenatore nerazzurro dichiara: “Non vediamo l’ora di ripartire – ha detto il mister – abbiamo voglia di scendere in campo, lo scorso anno fu una partita emozionante che ci diede uno slancio per i mesi successivi. Sappiamo di affrontare una grande squadra ad oggi l’unica imbattuta, avversario un grande avversario ma con grande voglia. Considerando la classifica, è corretto dire che per noi è dentro o fuori? Gara importantissima, probabilmente la tensione sarà più dalla nostra parte ma è il bello del calcio poter giocare partite del genere. Come stanno gli attaccanti? Posso dire che finalmente dopo tanto tempo abbiamo 4 attaccanti disponibili, nell’anno appena terminato non li ho mai avuti. Lautaro è arrivato da 4 giorni ma si è allenato bene, Correa l’ho visto meglio. Dzeko e Lukaku si sono allenati di più con la squadra. A prescindere dalla partita di domani spero di averli tutti e 4 per tutto il tour de force. Per domani devo ancora fare delle valutazioni, ho dei dubbi che in questi due allenamenti mi toglierò”.

Simone Inzaghi crede ancora allo scudetto

Su Milan Skriniar? “Preoccupato dalla situazione Skriniar? No, lo conosco, è un ragazzo straordinario che in campo dà sempre tutto innamorato dell’Inter. Ho diversi giocatori in scadenza ma so che ho una società forte sempre vicina e sta cercando di lavorare al meglio per tutte le situazioni in ballo”.

Se credo ancora nello scudetto? “Sì, mancano 23 partite alla fine, tanti punti in palio e l’Inter come le altre che stanno inseguendo hanno tutti la voglia di recuperare terreno contro un avversario che è la migliore in Europa. Complimenti a loro, all’allenatore, ai giocatori, alla società ma tutte abbiamo la speranza di accorciare. Passa dal campo, siamo un gruppo unito con tifosi straordinari che vuole vincere tutte le partite senza guardare le assenze”.

Domani faremo attenzione innanzitutto a non subire? “Ogni partita è a sé, domani è importantissima per il nostro campionato, sappiamo che il Napoli ha grandissime individualità, ci saranno momenti in cui saremo aggressivi, altri meno, Sarà una partita tra belle tra due ottime squadre distanziate perché il Napoli ha fatto qualcosa mai successo prima e gli va dato grande merito”.

Il Napoli ha qualche punto debole? “Sta avendo un livello straordinario, una squadra fortissima che ha cambiato qualche giocatore e ne ha messo dentro di nuovi funzionali, grandi meriti a loro ma siamo l’Inter e li affronteremo con voglia. Anche l’anno scorso era fortissimo e ce la siamo sempre giocata bene”.