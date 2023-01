Juventus, Allegri: “Scudetto? Napoli nettamente favorito, per noi tutte finali”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ammette che il Napoli è nettamente favorito per lo scudetto

Massimiliano Allegri ritorna, a distanza di quasi due mesi, a fare conferenza stampa pre-partita in vista di Cremonese-Juventus: “Ripartiamo dopo 52 giorni di stop, tra l’altro con una partita complicata. La Cremonese nelle ultime due partite non ha preso gol, è una squadra che tira molto in porta, è una squadra aggressiva. Domani bisogna avere grande umiltà. Condizioni Pogba? Sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio. Se procede così magari nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, se tutto va liscio”.

Sullo scudetto Allegri confida: “Che seconda parte di stagione mi aspetto? Quando ci sono 50 giorni di stop alla ripresa solo i risultati diranno se abbiamo fatto bene. Credo che sarà una seconda parte di stagione molto bella, il Napoli è la squadra nettamente favorita per il campionato. Ci sono tanti punti, noi abbiamo l’obiettivo di entrare nelle prime quattro e poi andarci a giocare le finali”.

“Il mio divertimento è quando vinciamo. Gli infortuni sono cose che capitano, abbiamo avuto infortuni traumatici e muscolari. Ci sono tante partite compresse, bisogna lavorare a micro-obiettivi per cercare di raggiungere il macro-obiettivo che è quello finale”.