Lukaku contro il Napoli: “Abbiamo rispetto ma non paura”

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è pronto a scendere in campo contro il Napoli il 4 gennaio, match clou della prima giornata di campionato post pausa Mondiali.

Dopo due mesi di assenza a causa di infortuni, Lukaku sembra essere tornato in forma e pronto a giocare da titolare al fianco di Dzeko. Nonostante il Napoli sia attualmente in testa alla classifica, Lukaku ha dichiarato di avere “rispetto ma non paura” nei confronti dei partenopei, sottolineando il buon lavoro svolto dall’allenatore Spalletti. La sfida con il Napoli potrebbe essere un’opportunità importante per l’Inter e per Lukaku di dimostrare il proprio valore e di iniziare a risalire la classifica.

Romelu Lukaku si dice pronto per affrontare il Napoli nella sfida del 4 gennaio. Nonostante i partenopei siano attualmente in testa alla classifica, il belga è fiducioso: “Abbiamo rispetto ma non paura. Il Napoli ha giocatori veramente forti, ma noi siamo pronti a dare il massimo”.

Lukaku dovrebbe giocare da titolare al fianco di Dzeko, con Lautaro Martinez appena tornato dalla vittoria ai Mondiali con l’Argentina e Correa in fase di recupero da un infortunio. Sarà l’occasione per Lukaku di ritagliarsi un ruolo da leader all’interno dell’Inter di Simone Inzaghi, ruolo che aveva già ricoperto sotto la gestione di Antonio Conte. La sfida con il Napoli potrebbe essere l’occasione per il belga di tornare in forma e dimostrare il suo valore all’Inter:

“Fino a quando una squadra non ha alzato il trofeo tutto è possibile nel calcio e nello sport. Questo è il punto e io ci credo, sempre. Per questo motivo si gioca a calcio, devi credere nell’impossibile. Come la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e chi sarà campione“. Il super Napoli padrone incontrastato della prima parte di campionato è avvisato: “Nessuno ha alzato nulla, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi. Il campionato finisce il 6 giugno. Ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio“.

LUKAKU FA I CONTI SENZA IL NAPOLI

Tuttavia, nonostante le affermazioni di Lukaku, il Napoli è attualmente il favorito per la vittoria nella sfida del 4 gennaio. Gli azzurri sono in testa alla classifica grazie a un gioco di qualità e costanza di risultati, e hanno dimostrato di essere una delle squadre più forti d’Italia. Inoltre, il Napoli ha già dimostrato di essere in grado di vincere contro avversari temibili, come il Milan o il Liverpool, nonostante l’assenza di alcuni giocatori importanti, come Osimhen, gli azzurri hanno dimostrato di avere una profondità di roster eccezionale. Con queste premesse, il Napoli parte come il favorito per la vittoria nella sfida contro l’Inter e Romelu Lukaku dovrà fare affidamento su tutto il suo talento per aiutare la sua squadra a ottenere la vittoria.