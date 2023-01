Bambino di 6 anni picchiato finisce in ospedale, il bellissimo messaggio di Acerbi

Francesco Acerbi ha voluto lasciare un messaggio per Ryan, bambino maltrattato dal compagno della nonna a Ventimiglia.

Il fatto è avvenuto lo scorso 19 dicembre. Ryan un bambino di 6 anni è stato maltrattato e picchiato dal compagno della nonna. Il piccolo ha subito danni pesanti su tutto il corpo, dopo che per sfuggire alle botte dell’uomo ha cercato di fuggire. Ora si trovare ricoverato presso l’ospedale Gaslini di Genova e fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando. Sull’accaduto sta indagando la procura di Imperia che ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime. Ma a confessare il tutto è stato proprio il brutale assalitore, che ha ammesso di aver aggredito Ryan perché infastidito dai suoi comportamenti.

Acerbi: il messaggio per Ryan

La storia di Ryan ha commosso tante persone. Ma tra i tanti intervenuti c’è anche Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, squadra di cui il piccolo è tifoso. Acerbi ha voluto lanciare un messaggio sui social per Ryan: “Ciao, ho saputo dell’accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che sei un grande tifoso dell’Inter. Ti chiediamo di non mollare, di avere grande forza e coraggio e so che ce l’hai davvero. Ti invito allo stadio, ti faccio conoscere tutti i giocatori se vuoi, quindi riprenditi. Ti aspettiamo ti mando un grande abbraccio di cuore, come se fossi mio figlio“.

Poi Acerbi ha così concluso il messaggio: “La tua Inter è con te. Quando sarai guarito, conoscerai tutti i giocatori. Forza, San Siro ti aspetta“.