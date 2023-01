Inter-Napoli: le statistiche da conoscere per la sfida di Serie A del 4 gennaio

Inter-Napoli: le probabili formazioni e le statistiche da conoscere per il big match di Serie A del 4 gennaio.

La sfida di Serie A tra Inter e Napoli, valida per la 16ª giornata di campionato e in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, si preannuncia come un match molto interessante.

Il Napoli, attualmente in testa alla classifica della Serie A, affronta l’Inter a San Siro. L’Inter, quinta in classifica, cercherà di ottenere punti per avvicinarsi alla leadership del Napoli in questo scontro diretto. Il Napoli vanta un ampio vantaggio di undici punti sull’Inter, che ha ottenuto la sua prima vittoria in una sfida di alto livello nell’ultima giornata pre-Mondiali, battendo l’Atalanta.

Il Napoli ha vinto senza sosta per undici partite consecutive in campionato, l’ultima sconfitta risale alla quarta giornata, quando il Lecce ha pareggiato 1-1 al ‘Maradona’. L’ultimo confronto in Serie A tra l’Inter e il Napoli, il 21 novembre 2021, si è concluso con un divertente 3-2 per il Napoli, con reti di Zielinski per il Napoli e Calhanoglu, Perisic e Lautaro per l’Inter, con Mertens che ha sigillato il risultato a un quarto d’ora dal termine.”

Ecco le probabili formazioni e alcune statistiche Opta da tenere in considerazione in vista della partita.

Probabili formazioni Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku , Dzeko. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno Indisponibili: Dalbert, De Vrij, Brozovic NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Squalificati: nessuno Indisponibili: nessuno