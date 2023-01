Marolda: “Saviano? Non condivido nulla. Preferisco la famosa frase di Maradona”

Ciccio Marolda non condivide nulla delle frasi di Roberto Saviano e preferisce la famosa frase di Maradona

La polemica nata dopo le parole di Roberto Saviano, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, continua a tenere banco. Al quotidiano rosa il celebre scrittore ha dichiarato: “Cosa temo da qui allo scudetto? Da tifoso: che non ce lo facciano vincere. Che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord. Seconda paura: come ripartiremo dopo il Mondiale. Con l’Inter gara chiave scopriremo se siamo quelli di prima”.

Marolda si sente maradoniano e non la pensa come Saviano

Sull’argomento Ciccio Marolda ha risposto ad una domanda di Valter De Maggio a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, con un tono deciso: “Non ho condivido nulla di quello che ha detto Saviano. Da questo punto di vista sono maradoniano. Diego disse in un’intervista: “Non diamo agli altri la colpa di quello che non siamo capaci di fare”. Io non sono complottista, il Napoli ha perso qualche scudetto in passato? Non lo so, può darsi. Ma io mi concentrerei su altri motivi, mi riferisco alla sconfitta della squadra di Maurizio Sarri a Firenze. Se il Napoli continua a esprimersi su questi livelli, porterà a casa il campionato”.