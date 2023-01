Napoli: Kim e Politano fanno divertire i tifosi sui social con una simpatica foto

Kim Min Jae e Matteo Politano scatenano i tifosi. Nuova foto divertente sui social per i calciatori del Napoli. Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Inter al San Siro e, per smorzare la tensione, l’account ufficiale del club azzurro ha condiviso una divertente foto sui social.

La foto mostra Kim Min Jae e Politano, con il difensore sudcoreano che punta il dito sulla testa dell’attaccante. La didascalia della foto recita: “Cosa sta facendo Minjae? Solo risposte sbagliate”.

I tifosi hanno risposto in modo spiritoso, con commenti come “Sta toccando il giocatore più forte del Napoli” e “Farai gol di testa con l’Inter“.

Non mancano nemmeno le battute più simpatiche, come “Cerca l’interruttore per spegnerlo” o “Sta controllando se ha i pidocchi“.

La sfida con l’Inter si avvicina sempre di più e il Napoli lavora sodo per essere pronto al meglio. Non perderti questa divertente foto e partecipa anche tu al gioco dei commenti!