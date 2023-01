Victor Osimhen sfida l’Inter: a San Siro un tabù da infrangere

Victor Osimhen affronterà l’Inter in una sfida importante, dove spera di infrangere il tabù di non aver mai segnato a San Siro.

Un tabù da infrangere. Osimhen, attaccante del Napoli, proverà a segnare stasera al Meazza, stadio considerato la Scala del calcio, dove ha giocato per solo mezz’ora nel marzo 2021 e ha riportato un infortunio al volto nel novembre dello stesso anno durante uno scontro con Skriniar.

Victor Osimhen e il tabù San Siro

Nonostante questo infortunio, Osimhen è diventato il capocannoniere del Napoli e si è dimostrato indispensabile per la squadra di Spalletti nella lotta per lo scudetto. Tuttavia, con risorta il quotidiano la Repubblica, Osimhen ha ancora un tabù da sfatare: non ha mai segnato a San Siro, considerato la Scala del calcio. Oggi, Osimhen avrà l’opportunità di lasciare il segno contro l’Inter e di aiutare il Napoli a scavalcare una diretta concorrente nella corsa per lo scudetto.

Victor Osimhen è diventato il punto di riferimento del Napoli e il tanto atteso campione che la città aspettava da 33 anni. Dopo aver superato un infortunio muscolare con il Liverpool, Osimhen è tornato più forte che mai e si è affermato come il capocannoniere della Serie A con ben 9 gol. Nonostante le prestazioni eccezionali di Simeone e Raspadori in sua assenza, Osimhen è risultato assolutamente indispensabile per il Napoli, che si trova a lottare per lo scudetto. Osimhen ha dimostrato di saper affrontare e vincere i tabù, come dimostra la sua prodezza che ha battuto la Roma all’Olimpico. Adesso ha puntato il suo obiettivo su San Siro, dove finora ha solo ombre nella sua storia con una mezz’ora contro il Milan nel marzo 2021 e l’infortunio con l’Inter dello scorso campionato.

Nonostante le voci sul suo futuro, che lo vedono seguito attentamente dalle grandi squadre della Premier League, Osimhen sta concentrando tutte le sue energie sulla possibilità di vincere lo scudetto e di portare il Napoli in alto anche in Champions League.