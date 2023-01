Roberto Saviano scatena la furia dei tifosi: ma dove erano quando Bonolis offese il Napoli

Saviano scatena la bufera con le sue dichiarazioni sui complotti contro il Napoli: ricordate cosa disse Bonolis sulle vittorie degli azzurri.

Roberto Saviano al centro della polemiche per le sue dichiarazioni sul Napoli sulla possibilità di vincere lo scudetto. Molti tifosi di altre squadre sono indignati e accusano Saviano di “vittimismo”. Importante ricordare che Saviano è solo un appassionato di calcio, e ha espresso una sua paura condivisa da molti altri. In passato, Paolo Bonolis (tifoso dell’Inter) ha fatto dichiarazioni simili, sostenendo che le vittorie del Napoli siano state determinate da episodi favorevoli. Anche queste parole sono state pronunciate da un tifoso e non da un tecnico.

PAOLO BONOLIS SUL NAPOLI

“Le vittorie dei partenopei contro Roma, Lazio o Milan, sono state scaturite da un episodio, e, non me ne vogliano i tifosi del Napoli, ma se questi episodi a volte favorissero anche gli altri, allora si potrà rimediare”.

Nonostante le dichiarazioni di Roberto Saviano abbiano suscitato indignazione tra i tifosi delle altre squadre, è importante ricordare lo scrittore è solo un appassionato di calcio e non un tecnico. Saviano ha espresso semplicemente la sua paura, condivisa da molti altri tifosi del Napoli.

Al contrario, Paolo Bonolis, nonostante sia solo un tifoso come Saviano, ha fatto dichiarazioni che hanno messo in dubbio le vere capacità del Napoli e hanno minimizzato le vittorie della squadra di Luciano Spalletti.

Sebbene Bonolis abbia espresso il suo punto di vista da tifoso, è ingiusto che le dichiarazioni di Saviano abbiano suscitato tanto clamore mediatico, mentre quelle di Bonolis siano passate inosservate.

In definitiva, Saviano merita il nostro rispetto per il coraggio con cui ha espresso la sua paura, mentre Bonolis dovrebbe essere criticato per le sue affermazioni infondate e poco rispettose nei confronti del Napoli.