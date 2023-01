Paolo Del Genio difende Roberto Saviano: “Perché condannare un tifoso per le sue opinioni?”

Paolo Del Genio si schiera dalla parte di Roberto Saviano: “Perché condannarlo per le sue opinioni da tifoso del Napoli?”.

Paolo Del Genio ha difeso Roberto Saviano, lo scrittore e tifoso del Napoli, dalle critiche ricevute dopo le sue recenti dichiarazioni sulla corsa per lo scudetto.

Secondo Del Genio, Saviano ha semplicemente espresso un pensiero condiviso da molti tifosi del Napoli e non dovrebbe essere condannato per questo.

Tuttavia, è importante notare che le opinioni di Saviano potrebbero essere considerate offensive o infondate da altri e che ciascuno è libero di esprimere la propria opinione su di esse.

“Saviano ha parlato da tifoso del Napoli affermando ciò che in tantissimi pensano. Ora può avere fatto cose buone o meno in passato, non sta a me giudicarlo, ma in questa occasione si è limitato a esternare un pensiero comune a quasi tutti coloro che hanno il cuore azzurro. Perché condannarlo?”.