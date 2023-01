Alvino: “Napoli farà un partitone con l’Inter. Anche se arbitra Bonolis o Mentana”

Carlo Alvino ha parlato di Inter-Napoli, gara che sarà arbitrata da Simone Sozza. Designazione arbitrale molto contestata.

Da ieri si discute molto della designazione di Sozza per Inter-Napoli. L’arbitro è della sezione di Seregno in provincia di Monza e Brianza e questo ha fatto scattare la polemica sulla decisione del designatore Gianluca Rocchi.

Sulla scelta di Sozza per Inter-Napoli è intervenuto anche Carlo Alvino che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: “Sono assolutamente sicuro che il Napoli conto l’Inter farà un partitone. Quella gara la possono dirigere pure Bonolis o Mentana (entrambi tifosi dell’Inter ndr)”. Spalletti ha anche fatto i complimenti a chi non ha ritirato la maglia numero 10, come vuole la famiglia di Pelé.

Parole che Alvino commenta in questo modo: “Rispetto molto le parole di Spalletti. Ma per me quel numero è legato a Diego Armando Maradona. Parliamo di un extraterrestre. Darlo ad un giocatore normale gli metterebbe una pressione incredibile “.