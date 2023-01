lo scandalo Sozza e le ingiustizie arbitrali contro il Napoli

Il calcio italiano perde ancora una volta con la designazione di Sozza per la sfida Inter-Napoli: un altro schiaffo per il Sud e per gli azzurri.

Non sappiamo cosa succederà fra l’Inter e il Napoli ma il calcio in generale ha già perso con la designazione di Sozza per la delicata partita di Milano. Stupisce, e qui dobbiamo riconoscere le giuste esternazioni di Paolo Ziliani, che chi doveva e poteva si sia astenuto dal commissariare l’AIA dopo gli scandali che stanno infiammando la stagione pedatoria. Qua non è in discussione il paese natìo del milanese Sozza, ma è l’ennesimo schiaffo che le istituzioni, calcistiche in questo caso, rifilano al Meridione, al Napoli nello specifico. Qui non è in discussione un arbitro milanese che dirige a Milano il Napoli contro la squadra locale, ma è scandaloso che appena una settimana dopo i gravi fatti arbitrali di Milan – Fiorentina (XV giornata) Sozza sia impiegato per dirigere l’antagonista Napoli nella lotta scudetto con il Milan e l’Inter. Qui da noi senza giornali e tivvù succede anche che l’arbitro che stravolge con errori marchiani l’esito di Milan – Fiorentina sia addirittura premiato con la nomina ad internazionale.

Sud, colonia senza giornali e tivvù

Qui da noi succede che Sozza dopo aver strapazzato a dovere la Fiorentina con macroscopici errori sia poi impiegato la giornata successiva per dirigere il Napoli antagonista nella lotta al vertice della squadra che appena una settimana prima si è avvantaggiata di tutti gli errori arbitrali commessi da Sozza e Fabbri, al VAR, contro i toscani. Qua parliamo di un campionato ove bisogna cercare in Chi l’ha visto l’arbitro Serra dopo la norma del vantaggio non applicata in Milan – Spezia della passata stagione. Contro il Sud, colonia senza giornali e tivvù, con tanti siti copia – incolla e in perfetto stile anti meridionale si può fare di tutto e guai a chi denuncia lo stato di cose. Con Saviano è successo di tutto e gli attacchi maggiori sono giunti dai siti nostrani.

Dopo l’input partorito da Libero e Il Giornale si sono scatenati i napolisti di casa nostra. C’è stato pure chi ha spacciato l’eroico Saviano per tifoso. Qui da noi siamo messi male. Sono 5 gli scudetti scippati al Napoli nell’ultimo decennio e chi denuncia certi arbitraggi che hanno defraudato i partenopei di legittime vittorie viene accusato di essere complottista. Qui da noi ti fanno passare addirittura per tifoso se denunci che il vento del Nord ti nega certe vittorie. Qui da noi la Supercoppa di Pechino, le svariate Coppe e gli scudetti scippati dagli scandalosi arbitraggi di Mazzoleni, Valeri, Orsato, ecc… diventano pura fantasia di complottisti e di scatenati tifosi come Roberto Saviano.