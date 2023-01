Il Napoli sotto attacco: l’odio anti-meridionale nel calcio italiano è reale

I complotti contro il Napoli non sono fantasie, nel calcio e non solo esiste un palese odio anti-meridionale.

È evidente che tutti, dai media nazionali ai tifosi dei club del Nord, desiderino la sconfitta del Napoli contro l’Inter e il recupero dei club dell’asse Milano-Torino. Le designazioni per le partite di Milan, Juve e Inter sono emblematiche.

Basta guardare cosa hanno fatto in precedenza i direttori di gara. Ci attaccano sulla base delle dichiarazioni di Saviano, ma c’è un chiaro asse anti-meridionale, non solo nello sport.

I cori urlati negli stadi contro il Napoli, puniti con la solita multa, sono un chiaro segno del clima di odio che circonda la squadra del capoluogo campano. Alcuni portali e giornalisti napoletani, completamente colonizzati mentalmente, abbracciano le teorie dei media del Nord e ci trattano come vittimisti.

Si tratta di ridicolaggini di persone che non hanno il coraggio di esprimere le loro idee. Ci chiediamo: gli scudetti sottratti al Napoli negli ultimi anni sono invenzioni? I rigori negati e i punti regalati nelle ultime giornate alle tre sorelle settentrionali pure sono invenzioni di fantasia?

I processi e i club collusi con la Juve pure sono favole?.

Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia solo perché qualcuno ambisce a entrare nel club dei media del Nord: Dobbiamo denunciare a gran voce che non vogliono che il Napoli e Napoli vincano, sia nello sport che nella società civile. Un narcotrafficante assunto ai massimi livelli dell’Aia, uno scandalo enorme scoperto dalla procura di Torino, non ha ancora scatenato nessun terremoto: tutti sono ancora seduti sulle poltrone, con il dito sul pulsante del comando. Esiste un complotto ed è palese, ma come nella migliori storie, tutto viene negato, anche l’evidenza. Vergogna!



SOSTENIAMO IL NAPOLI

Nonostante gli scudetti sottratti, i rigori negati e i punti regalati, il Napoli non si è mai arreso. Ha continuato a lottare e a credere nella vittoria, nonostante le difficoltà. E questo spirito di determinazione e di forza d’animo è ciò che ha reso il Napoli così amato dai suoi tifosi e rispettato dagli avversari. Non dobbiamo permettere che le presunte ingiustizie e i complotti minino la nostra fiducia nella squadra e nella sua capacità di vincere. Dobbiamo continuare a sostenere il Napoli e a spronarlo ad andare avanti, perché alla fine, la vera vittoria è quella che si ottiene attraverso il duro lavoro e la determinazione.