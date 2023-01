Di Maria salta Cremonese-Juve: infortunio per l’argentino

La Juventus dovrà fare a meno di Di Maria durante la trasferta con la Cremonese, l’argentino ha subito un infortunio alla caviglia.

Dopo aver disputato un ottimo Mondiale contribuendo alla vittoria dell’Argentina, si pensava che Di Maria dovesse rientrare subito tra gli uomini decisivi per la Juventus. Invece l’argentino non è stato nemmeno convocato per la sfida Cremonese-Juventus.

Non sono ancora noti i tempi di recupero di Di Maria, che sicuramente non giocherà contro la Cremonese il 4 gennaio 2023, ma potrebbe saltare anche Juventus-Udinese in programma il 7 gennaio 2023.

Tra gli assenti per la Juve c’è anche Vlahovic. Il serbo resta un mistero perché ha giocato al Mondiale ed è rientrato da tempo a Vinovo, ma non può essere ancora utilizzato da Max Allegri che dovrà quindi puntare ancora su Kean come punta centrale.

Juventus: la lista dei convocati per la Cremonese