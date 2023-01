Napoli: i convocati per la sfida con l’Inter, un’assenza a centrocampo

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida Inter-Napoli, a centrocampo mancherà Gianluca Gaetano.

Sono tutti convocati tranne Gaetano per la sfida con l’Inter. Il centrocampista del Napoli ha avuto un problema gastrointestinale che lo ha costretto a restare in Campania, mentre i suoi compagni sono già partiti per la trasferta di Milano. Buone notizie anche sul fronte Rrahmani che è riuscito a rientrare tra i convocati, anche se difficilmente partirà dal primo minuto.

Napoli: i convocati per l’Inter, c’è Rrahmani

Portieri: Meret, Sirigu, Marfella.

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Ndombele, Zerbi, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Tra i convocati del Napoli contro l’Inter si rivede anche Sirigu che da tempo non sedeva in panchina. Presente anche Zanoli, dato che lo scambio con la Sampdoria che porterà Bereszynski al Napoli non è ancora stato formalizzato.

Napoli: la probabile formazione con l’Inter

Spalletti ha praticamente tutti a disposizione, senza particolari assenze. Ma il tecnico in conferenza stampa, ha fatto sapere che anche le condizioni fisiche dei suoi giocatori sono buone. Non per tutti sono ottimali, ma comunque tutti possono giocare dal primo minuto. Questo lascia aperto anche il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera sulla fascia sinistra, così come quello tra Ostigard e Juan Jesus per sostituire Rrahmani. A centrocampo può esserci la sorpresa Ndombele al posto di Zielinski.

Napoli la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.