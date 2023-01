Spalletti: “Noi non pensiamo a complotti, ma il sistema va migliorato”

Spalletti afferma di non temere complotti contro il Napoli, ma sottolinea che il sistema può essere migliorato. Fa anche riferimento alla designazione dell’arbitro Sozza.

SPALLETTI E I COMPLOTTI CONTRO IL NAPOLI

“Spalletti: “A Napoli si parla di complotto” sullo scudetto del Napoli. Il tecnico degli azzurri, primi in classifica, parla della sfida contro l’Inter a San Siro dopo la pausa dei Mondiali in Qatar:

“Lo scudetto è la mia ossessione, voglio vedere questa città impazzire di gioia“.

Spalletti risponde anche alle voci di presunte trame contro il Napoli: “Per il ruolo che abbiamo, per i professionisti che siamo, noi non pensiamo a nessun tipo di complotto, di nessun genere. Però se in tanti e spesso tirate fuori questi discorsi, è segno che il nostro sistema è migliorabile.

Voi – dice riferendosi ai giornalisti – spesso mi parlate di dubbi che sentite dire o che percepite. In un momento dove la credibilità deve essere la nostra prima qualità , bisogna lavorare con estrema attenzione, essere bravi in tutti i nostri comportamenti, anche quelli scritti, parlati e usati, per non alimentare questi dubbi. Noi dobbiamo usare l’amore di Napoli per questo sport, usare la nostra voglia di dare felicità alle persone che ci vogliono bene e poi giocare le partite, non abbiamo da scegliere altre cose. La cosa fondamentale è comportarsi in maniera corretta”.

SPALLETTI SU SOZZA

Spalletti commenta anche la designazione dell’arbitro Sozza: “Sono gli stessi discorsi, dobbiamo tutti comportarci meglio e pensare in modo corretto“.

