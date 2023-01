Napoli, un calciatore salta l’allenamento. Non partirà per Milano: ecco il motivo

Il Napoli comunica che un calciatore salta l’allenamento e non partirà per Milano a causa di una gastroenterite

Gianluca Gaetano non partirà per la trasferta di Milano. Il centrocampista napoletano non ha svolto l’allenamento di stamane per una gastroenterite e salterà la super sfida di domani sera. A darne notizia il club azzurro con il report sul sito ufficiale: “Seduta di allenamento per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domani a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione atletica. Successivamente lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Il sito ufficiale del club azzurro comunicato la tegola dell’ultim’ora per Spalletti: Gianluca Gaetano non si è allenato per una gastroenterite e non partirà per Milano“.

Spalletti è concentrato sulla sfida contro l’Inter

In conferenza stampa l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, si è espresso sullo scontro diretto: “Che Inter mi aspetto senza Brozovic e forse col doppio centravanti? E’ una squadra di livello top, negli ultimi 3 anni e mezzo ha fatto investimenti da squadra di livello top europeo, ha grande capacità di dilatare facilmente il campo per ampiezza e profondità. E’ una squadra che sa chiudersi, lascia il doppio centravanti contro i nostri due centrali e nei ribaltamenti dell’azione diventano pericolosi e dovremo stare sempre in ordine, con equilibrio tattico di squadra.