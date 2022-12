Vlahovic salta il Napoli: gioca in Nazionale non con la Juve

Dusan Vlahovic non giocherà la sfida Napoli-Juve in programma il 13 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona.

L’attaccante serbo è reduce dal Mondiale ed è rientrato per gli allenamenti a Vinovo, ma non è in perfette condizioni fisiche. Il giocatore ha giocato con la Serbia, ma non può scendere in campo con la Juventus. Ecco perché il mistero intorno alle condizioni fisiche di Vlahovic si infittisce. Il giocatore che Tuttosport aveva avuto il coraggio di paragonare ad Haaland, in questa stagione non sta rendendo come ci si aspettava, proprio a causa di continui problemi fisici.

Vlahovic salta il Napoli: mistero per la Juve

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulle condizioni del giocatore serbo: “Il serbo, da mesi alle prese con la pubalgia, non salterà soltanto l’amichevole di quest’oggi contro lo Standard Liegi (ore 14.30, Allianz Stadium), ma anche la ripartenza contro la Cremonese del 4 gennaio, la gara successiva contro l’Udinese (il 7) e almeno il big match del 13 in casa del Napoli capolista. Per gli impegni successivi tutto (o quasi) dipenderà da come l’attaccante risponderà alle cure e ai carichi via via maggiori a cui verrà sottoposto nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il rientro di DV9 slitta e Massimiliano Allegri dovrà pazientare ancora un po’ “.

La Juve senza Vlahovic anche col Napoli può puntare su Kean. L’attaccante ex Psg si sta riprendendo alla grande e complice anche i problemi fisici del serbo ha scalato posizioni. Ora sembra lui l’attaccante di riferimento di Max Allegri, quindi al rientro Vlahovic è possibile che debba giocarsi il posto con l’attaccante italiano che può diventare prezioso anche per Roberto Mancini e la sua Nazionale.