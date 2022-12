Goria: “Juve sarà il vero spauracchio del Napoli per lo scudetto”

Amedeo Goria giornalista ha parlato della corsa scudetto: “La Juve può essere il vero spauracchio del Napoli di Luciano Spalletti“.

Il giornalista ai microfoni di Radio Goal ha detto: “La Juve sta recuperando tanti calciatori, non ci dimentichiamo che senza infortuni Allegri ha due squadre competitive da far giocare. I bianconeri alla ripresa gioca a Cremona, quindi sulla carta è una partita più semplice rispetto ad Inter-Napoli“. Secondo Goria, quindi il Napoli deve stare attento alla “Juve che può essere la vera antagonista per la lotta allo scudetto“.

Dunque secondo Goria sulla Juve non peserà minimamente il problema societario. Non fa dimenticato che la Fc Juventus deve fronteggiare sia l’inchiesta Prisma della Procura di Torino, sia quella della procura Federale che ha riaperto il caso plusvalenze.

Il giornalista ha parlato anche della lunga pausa per il Mondiale che sicuramente “lascia diverse incognite su tutte le squadre. Non sarà semplice come potranno reagire le formazioni di Serie A che hanno cominciato in ritardo rispetto agli altri campionati“.