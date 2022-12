Napoli e Sampdoria valutano anche un altro affare oltre a Zanoli, Bereszynski e Contini

Il Napoli e la Sampdoria hanno concordato il trasferimento di Zanoli e Bereszynski, ma si valuta anche quello di Marfella.

Luciano Spalletti da gennaio potrà avere a disposizione Bereszynski, esterno di destra di grande esperienza che potrà far rifiatare Di Lorenzo qualora dovesse essercene bisogno. La stagione sarà lunga e complicata, con partite ravvicinate, quindi è necessario avere dei ricambi validi. Allo stesso tempo il Napoli manda a giocare Zanoli, giovane in cui la società crede molto ed è per questo che vuole fargli accumulare esperienza in un club che a gennaio vuole rilanciarsi. La Sampdoria ha appena ceduto Caputo all’Empoli, ma prende Lammers dall’Atalanta.

Calciomercato: asse Napoli-Sampdoria

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulle trattative tra Napoli e Samp: “E allora, il fronte Samp. E dunque l’operazione Bereszynski-Zanoli e Contini: uno scambio di prestiti sul primo asse e poi il rientro anticipato dal prestito nel caso del portiere. Il terzino polacco, reduce da un buonissimo Mondiale con Zielinski, sta già preparando tutto per la sua nuova esperienza ma prima di sbloccare l’operazioni bisogna definire il rinnovo del contratto di Zanoli fino al 2027. Presupposto ovviamente imprescindibile. Parallelamente il Napoli valuterà anche una soluzione

per Marfella, attuale terzo portiere di campionato (in lista Champions c’è Idasiak, prodotto del settore giovanile come Contini): con la Samp si è parlato anche di lui“.