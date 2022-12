Di Lorenzo capodanno col botto: rinnovo col Napoli, appuntamento con De Laurentiis

Giovanni Di Lorenzo è pronto a firmare il rinnovo con il Napoli, c’è già una prima intesa con il presidente della SSCN Aurelio De Laurentiis.

Il terzino del Napoli e punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini ha deciso di restare a vita in azzurro. Lo ha dichiarato più volte, ma vuole passare dalle dichiarazioni ai fatti. Non mancano di certo le offerte per un giocatore che ha dimostrato di saper dare quantità e qualità alla difesa, ma soprattutto una costanza di rendimento importantissima. Si parla addirittura di club importantissimi che seguono Di Lorenzo, come ad esempio il Barcellona.

Rinnovo Di Lorenzo: bandiera del Napoli

Ma il capitano della squadra di Spalletti ha trovato la sua dimensione. Si è ambientato benissimo a Napoli e non è un caso che abbia chiamato sua figlia Azzurra. Corriere dello Sport fa sapere che Di Lorenzo è pronto al rinnovo con il Napoli e che ha sentito già Aurelio De Laurentiis. Il presidente gli ha dato appuntamento al nuovo anno per trovare l’accordo sotto il nuovo contratto.

In realtà Di Lorenzo ha un accordo con la SSCN fino al 2026, quindi non avrebbe questa urgenza, ecco perché la sua è sempre di più una scelta di vita. Questo fa capire anche che per trovare la nuova intesa tra la parti non ci sarà bisogno di molto, basterà sedersi, venirsi incontro e stringersi la mano, senza dilungarsi troppo su questioni di ingaggi, bonus e altre questioni economiche. Così Di Lorenzo sarà sempre più capitano del Napoli, diventando bandiera fino a fine carriera.

Per quanto riguarda il capitolo rinnovi in casa Napoli c’è stato il contatto con Kim e Kvaratskhelia, entrambi sono corteggiatissimi in Premier League, ma tutti e due vogliono restare in azzurro. Più difficile, invece, la trattativa per far restare Lozano a Napoli, il giocatore messicano vuole una squadra più blasonata e cerca un ingaggio migliore.