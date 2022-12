Inter è allarme: Brozovic e Martinez fuori forma, preoccupa Mkhitaryan

L’Inter problemi per la sfida con il Napoli del 4 gennaio: Martinez e Brozovic non sono in perfetta forma, Mkhitaryan soffre di lombalgia.

Simone Inzaghi sta facendo la conta degli assenti per la gara con il Napoli. Lautaro Martinez rientra solo oggi alla Pinetina dopo la vittoria del Mondiale. L’attaccante ha festeggiato fino a qualche giorno fa e sicuramente non potrà scendere in campo dal primo minuto, dato che mancano cinque giorni alla sfida di San Siro. Difficile anche il recupero di Brozovic. Il centrocampista croato è rientrato con un paio di giorni di anticipo, così da mettersi subito a disposizione di staff medico e tecnico e cercare di recuperare dal fastidio alla caviglia. Nulla di grave, ma comunque da valutare con attenzione.

Inter: Mkhitaryan può saltare il Napoli

Ad aggiungere preoccupazione a Simone Inzaghi ci sono le condizioni di Mkhitaryan. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il vero dubbio, allora, è a centrocampo, con Brozovic, rimasto a Milano, che farà di tutto per conquistare una maglia. E, nel suo proposito, potrebbe essere agevolato dalle condizioni di Mkhitaryan, costretto ad uscire a inizio secondo tempo per una leggera lombalgia. Si è trattato più che altro di precauzione, ma l’armeno andrà verificato nei prossimi giorni“.

Dunque per la sfida Inter-Napoli sono in dubbio Mkhytarian, Brozovic e Martinez, con questi ultimi due che al massimo andranno in panchina. Anche De Vrij non è al massimo della condizione fisica e si cercherà di recuperarlo in tempo utile. Durante l’amichevole di ieri Sassuolo-Inter, vinta dai nerazzurri con goldi Dzeko, ha giocato Acerbi al posto di De Vrij, possibile che il difensore italiano sia titolare anche con il Napoli.