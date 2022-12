Di Lorenzo, l’agente: “La sua storia è da libro cuore. Lo scudetto sarebbe un epilogo stupendo”

La storia di Giovanni Di Lorenzo è da libro cuore secondo il suo agente e lo scudetto sarebbe un epilogo stupendo

Giovanni Di Lorenzo sta vivendo una carriera esaltante. Appena pochi anni fa militava in Serie C, poi la scalata con l’Empoli e l’approdo al Napoli di cui è divenuto capitano. Successi con il club ed anche con la Nazionale, con cui ha vinto lo scorso Europeo. L’ex Matera si sente molto legato al club partenopeo ed infatti desidera chiudere in maglia azzurra la sua vita calcistica, con il prossimo contratto che potrebbe definire a vita il matrimonio con il Napoli. Si è soffermato su questo aspetto il suo procuratore Mario Giuffredi nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Se stiamo parlando col Napoli del rinnovo? Sì, ne stiamo parlando, ma non da oggi. I colloqui vanno avanti già dall’estate e ce ne saranno altri. Giovanni mi ha sempre detto che intende chiudere la carriera con il Napoli”.

Giovanni Di Lorenzo desidera la sua carriera strepitosa con il Napoli

“Con calma procederemo con parlare ancora con il club. Speriamo che Giovanni chiuda con lo scudetto la sua carriera. Inutile nasconderlo: questo è il sogno un po’ di tutti. Quella di Di Lorenzo è una storia meravigliosa, fantastica, da libro cuore infatti andrebbe scritta per far capire a tutti che niente è impossibile. Un esempio anche ai più giovani: nella vita non si deve mai mollare. Non era un ragazzino quando è arrivato in Serie A, deve spingere tutti a crederci sempre. Giovanni ha dimostrato di scalare tutte le tappe fino anche alla Nazionale”, ha concluso Giuffredi.