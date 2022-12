Giletti: “Juve? Ha vinto la proprietà su Agnelli. Il Napoli è il modello da seguire”

Massimo Giletti dichiara che nella Juve ha vinto la proprietà su Agnelli ed il Napoli è il modello da seguire

La bufera relativa alla Juventus ha lasciato senza parole anche i tifosi bianconeri. Massimo Giletti, supporter del club piemontese, ha detto la sua allo speaker di 1 Station Radio Luca Cerchione ai microfoni di 1 Football Club, esponendo il suo pensiero: “Quando emergono anticipazioni ed intercettazioni è perché in ballo ci sono degli interessi. Ma è sempre un racconto imparziale, non completo. Avere scritto alcune intercettazioni ha un valore nettamente differente. Ma di sicuro alla Juve è successo qualcosa di rivoluzionario, le cose non andavano soprattutto per il modo di affrontare il processo. Elkann diceva di dover ragionare, ha vinto la proprietà su Agnelli“.

Per Massimo Giletti il modello da seguire è il Napoli

Giletti ha poi proseguito: “Nell’ultimo quinquennio sono state inanellate scelte sbagliate: perdere Marotta è stato un problema? L’avevo ribadito due mesi fa, qualcosa si è rotto in quel momento, soprattutto nella scelta di puntare su Ronaldo. Il problema dei conti nasce con l’operazione Cristiano, inserito in un periodo complicato nel quale era presente il Covid, ha avuto un peso devastante sui bilanci. Anche le scelte degli allenatori della Juventus hanno avuto il loro peso, si parla di milioni di euro, di cifre elevate. Si sta pagando dazio per l’aver preso determinate decisioni, anche se le valutazioni dei calciatori sono oggettive. Il calcio dovrebbe focalizzarsi maggiormente su sé stesso, perché non è più accettabile avete determinati calciatori in rosa e pagare stipendi molto elevati”.

“Il modello da seguire è il Napoli di De Laurentiis, il quale ha avuto delle problematiche vissute nel migliore dei modi. Ma poi ha iniziato a vincere e sta puntando sui giovani: questa è una mentalità vincente. La Juve, invece, non ha avuto fiducia in Pirlo e non ha puntato su giocatori giovani”.