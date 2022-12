Cassano: “Messi il giocatore più forte della storia: mettetevi l’anima in pace”

Antonio Cassano ritiene che Messi è il giocatore più forte della storia e dice che tutti devono mettersi l’anima in pace

Antonio Cassano è convinto che Lionel Messi sia il calciatore più forte della storia. In una puntata recente della Bobo TV, l’ex calciatore barese ha detto senza mezzi termini: “Voglio dire ai burattini, pagliacci che scrivono di Messi, di mettersi l’anima in pace: rimarrà il più grande della storia. In 16 anni ha fatto la storia e rimarrà unico, è il più grande di tutti. Messi è il più grande giocatore che la storia del calcio ha mai avuto e che mai avrà”.

Cassano chiama in causa anche Luis Enrique che ha espresso tale pensiero

Cassano ha rincarato la dose anche ieri sera: “La partita di Messi è stata come le altre mille della sua carriera. Una prestazione super e ora siamo ai quarti. Continuo a dire che è il migliore della storia del calcio. Mettiamo i puntini sulle i. Lo ha detto anche Luis Enrique. Vincerà il titolo di capocannoniere” ha ribadito l’ex calciatore di Roma e Real Madrid.

In particolare, Fantantonio fa riferimento alle parole del ct della Spagna di qualche giorno fa su Twitch: “Si parla di uomini e di allenatori, ma la verità è che il calcio cambia tanto da un anno all’altro. L’epoca del Pelusa (il primo soprannome di Maradona, ndr) è stata fantastica, un giocatore unico che poteva vincere i Mondiali trascinandosi dietro una squadra. Oggi una cosa del genere è più difficile che possa accadere e la Pulga è il numero uno nella storia del calcio, non c’è dubbio”.