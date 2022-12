Luis Enrique: “Messi o Maradona? La Pulce il migliore della storia del calcio”

Luis Enrique non ha dubbi il confronto con Maradona lo vince Messi che è il miglior giocatore della storia del calcio.

L’Argentina ha raggiuto i quarti di finale del Mondiale in Qatar anche grazie ad un gol di Leo Messi che sta illuminando il palcoscenico con le sue giocate. Il giocatore argentino viene da sempre paragonato a Diego Armando Maradona, che per tanti è stato e resta il giocatore più forte che abbia mai calcato i campi di gioco. Una ‘rivalità’ interna quella tra i due giocatori, che spesso ha visto il Pibe de Oro svettare, anche perché per momento l’ex giocatore del Napoli è stato l’unico a vincere un Mondiale con l’Argentina praticamente da solo.

Confronto Maradona-Messi le parole di Luis Enrique

In questi giorni in cui c’è il Mondiale in Qatar è stata rispolverato di nuovo il confronto tra due grandissimi giocatori. Ma Luis Enrique su Maradona o Messi non ha dubbi e vota per la Pulce che ora veste la maglia del Psg.

Rispondendo ad una domande dei tifosi tramite twitter, il commissario tecnico della Spagna ha detto: “Parliamo senza dubbio di due dei dal calcio e l’Argentina è stata molto fortunata a porterli avere entrambi. Ma bisogna anche capire che il calcio è cambiato profondamente in questi anni. Maradona ha visto il Mondiale trascinando da solo la sua squadra. Oggi una cosa del genere sarebbe quasi impossibile. Messi è il numero uno nella storia del calcio, su questo non c’è dubbio“.

C’è chi ha un’idea diametralmente opposto a quella del commissario tecnico della Spagna, convinto che Maradona sia più forte non solo sul terreno di gioco, ma anche come trascinatore dentro e fuori dal campo. Ovviamente è una paragone soggettivo e difficilmente si riuscirà a mettere d’accordo tutti.