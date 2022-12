Spalletti ‘spreme’ il Napoli in allenamento in Turchia, ecco cosa ha fatto ieri il tecnico

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in Turchia, Luciano Spalletti vuole grande intensità e recupero della condizioni fisica.

L’allenatore del Napoli ha sempre benedetto la sosta, mentre in tanti sono conviti che farà del male alla squadra azzurra. Il signor Luciano è di parare opposto, perché come ha detto anche il dottor Canonico la squadra era arrivata spremuta a novembre. La prima parte di stagione è stata dura, con partite ogni tre giorni, la seconda dopo il Mondiale sarà anche peggiore. Ed allora bisogna mettere benzina nelle gambe e ritrovare la giusta concentrazione mentale, fondamentale per andare avanti su tutti i fronti. Il Napoli è primo in Serie A con otto punti di vantaggio sul Milan, ma deve anche giocare gli ottavi di Champions League contro il Francoforte.

Allenamenti in Turchia: Spalletti vuole il massimo dal Napoli

In questi giorni ad allietare la comitiva azzurra c’è stata la visita di Marek Hamsik, grande ed immenso capitano che è ricordato con grandissimo affetto dai tifosi partenopei. Lo slovacco ha pranzato con Spalletti ed ha incontrato i giocatori, dialogando anche con Lobotka, slovacco presente nella rosa azzurra.

Ma a farla da protagonista in Turchia sono stati gli allenamenti di Spalletti che ha spremuto la squadra. L’allenatore nei primi due giorni ha chiesto tanto sforzo ai suoi ragazzi, come ricorda Corriere dello Sport. Tanto che al terzo giorno ha concesso un po’ di libertà ai suoi giocatori. La mattina allenamento ed il pomeriggio relax con partite dei Mondiali e cena libera. Così il Napoli si prepara a giocare i due match contro Antalyaspor (7 dicembre) e Crystal Palace (11 dicembre) valide per la Winter Football Series by Regnum. Competizione amichevole in cui sarà presente anche il Trabzonspor di Hamsik che però non affronterà gli azzurri. Ma altri due ex calciatori sfideranno il Napoli in un test match e saranno Reina e Albios che il 17 dicembre giocheranno col Villareal al Maradona.