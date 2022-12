Osimhen a De Laurentiis: “Voglio vincere la Champions”

Victor Osimhen ha fame di Napoli e di vittoria ad Aurelio De Laurentiis aveva confessato: “Voglio vincere la Champions“.

Il nigeriano in questa stagione sta trovando continuità e rendimento in termini di gol e prestazioni, anche dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per sei turni. Anche durante gli allenamenti in Turchia viene segnalato ottima forma, voglioso di tornare a giocare e segnare. Una voglia matta quella dell’attaccante del Napoli che fa di questa sua passione una grande arma, per dare ancora di più quando si trova sul terreno di gioco.

Osimhen ha fame di vittorie: il Napoli sogna lo scudetto, ma il nigeriano guarda anche oltre e pensa alla Champions League. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport, ricordando un discorso fatto da Osimhen a De Laurentiis: “Perché ha voglia di migliorarsi, per vincere qualcosa di importante. Nemmeno sognabile per il bimbo che vendeva acqua per le strade di Lagos. E non è solo lo

scudetto il suo obiettivo. Il sogno vero, Osimhen lo rivelò a Capri, nel primo incontro avuto col presidente De Laurentiis, era l’estate del 2020. «Io voglio vincere la Champions!». Da febbraio ricomincia anche in campo europeo un cammino che non può avere preclusioni. Pur essendo sempre un sogno“.