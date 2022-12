Ballotta: “Chissà se il Napoli avrà lo stesso entusiasmo”. In effetti è solo primo in classifica…

Marco Ballotta ha dubbi sulla tenuta del Napoli: “Non so se si è spento l’entusiasmo iniziale”, ma gli azzurri sono primi in Serie A.

“A questa ripresa ci saranno delle novità, poiché sono numerosi i punti interrogativi. Difficilmente si riprenderà da dove interrotto, non so se si è spento l’entusiasmo iniziale del Napoli” questa la dichiarazione di Marco Ballotta resa ai colleghi di 1 Station Radio che pone dubbi sull’entusiasmo del Napoli. A questo punto la domanda nasce spontanea: perché il Napoli primo in classifica non dovrebbe avere più entusiasmo?

“Non è matematico cominciare allo stesso modo di come è terminata la prima parte di stagione, ma è un discorso valido per tutte le squadre” sottolinea Ballotta. Un discorso giusto, poiché la sosta può aver alterato degli equilibri. Il fatto di non giocare partite ufficiali per oltre un mese potrebbe creare dei problemi, questo è sicuro. Ma proprio non si riesce a comprendere il motivo per cui dovrebbe mancare l’entusiasmo.

Se proprio si vuole puntualizzare il Napoli dovrebbe avere ancora più entusiasmo. Perché gli uomini di Spalletti non hanno mai vinto un campionato e quindi avranno ancora più voglia di raggiungere un risultato che li porterebbe nella storia del calcio e del Napoli. La SSCN non vince un campionato di Serie A da 32 anni, quindi se dovesse accadere in questa stagione il gruppo sarebbe idolatrato nel futuro.

Basterebbe questa semplice considerazione per comprendere che il problema entusiasmo per il Napoli non può esistere. Va bene cercare di gettare ombre sulla squadra azzurra, ma parlare di mancanza di entusiasmo sembra quantomeno eccessivo.