Durante: “Maradona e Pelè amici sinceri. La rivalità giovava ad entrambi”

Sabatino Durante ritiene che Maradona e Pelè erano amici sinceri e che la rivalità giovava ad entrambi

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Pelè. Sabatino Durante, esperto di calcio sudamericano, dedica un pensiero a ‘O Rey’ direttamente dal Brasile dove si trova. Ai microfoni di Radio Marte, l’intermediario racconta: “La scomparsa di Pelè è stato un dolore per tutti: non solo in Brasile, ma a livello mondiale. Il paese era preparato a questo evento, ma il dolore non è stato minore: abbiamo perso uno degli uomini, lo ha detto anche il presidente eletto Lula, che più hanno dato al Brasile. Abbiamo perso uno dei figli migliori del Brasile”.

Durante si sofferma sul rapporto tra Maradona e Pelè

“Pelè, qui, è più amato di Ayrton Senna? E amato quanto l’ex pilota che, non dobbiamo dimenticarlo, ha lasciato un segno indelebile, dopo una morte così tragica.

Durante ha poi concluso: “Che rapporto avevano Diego Armando Maradona e Pelè? Sono stati due grandissimi esponenti del calcio e va detto che, anche nel privato, si stimavano: si volevano bene, erano amici sinceri e si sentivano. La rivalità era un qualcosa che giovava a tutti e due, ma la verità è che a legarli c’era una profonda stima reciproca”.