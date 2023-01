SKY: Il Napoli completa il doppio colpo di mercato per la difesa

Il Napoli completa il doppio colpo di calciomercato per la difesa: Bereszynski e Contini arrivano dalla Sampdoria.

È un momento entusiasmante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Spalletti potrebbe presto avere a disposizione Bartosz Bereszynski e Nikita Contini dalla Sampdoria. La trattativa è in dirittura d’arrivo e, una volta completata, questi due giocatori potranno contribuire al successo del Napoli.

Bereszynski e Contini al Napoli, l’affare si sblocca

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, è pronto per il primo doppio arrivo della stagione invernale con l’acquisto di Bartosz Bereszynski e Nikita Contini dalla Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, il portiere Contini ha dato il suo ok alla trattativa per il suo rientro al Napoli, dove è cresciuto, anche se mancano ancora alcuni dettagli da sistemare prima dell’ufficialità del trasferimento.

Nel frattempo, la Sampdoria sta cercando un nuovo portiere per sostituire Contini, mentre il Napoli e la Sampdoria stanno ancora trattando le ultime differenze sugli ingaggi dei due terzini. In prestito alla Sampdoria andrà Alessandro Zanoli.

Con questo doppio colpo, il Napoli rafforza ulteriormente la propria difesa e si prepara ad affrontare le sfide future con determinazione. Non vediamo l’ora di vedere Bereszynski e Contini in azione con la maglia del Napoli e voi?