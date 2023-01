Fabio Capello tifa Napoli: “E’ la squadra favorita per lo Scudetto, non temo il calo di prestazioni”

Fabio Capello ritiene che il Napoli sia favorito per la vittoria dello Scudetto, grazie alla bravura del tecnico Luciano Spalletti.

Fabio Capello, ex allenatore di calcio e ora commentatore per Sky Sport, ha espresso la sua opinione sulla situazione del Napoli in Serie A dopo la lunga sosta. Secondo Capello, il Napoli è favorito per la vittoria dello Scudetto, poiché ha un vantaggio di 8 punti sulla seconda classificata, il Milan, e un allenatore come Luciano Spalletti che sa come sfruttare al meglio le risorse della squadra.

Capello non teme un calo di prestazioni da parte del Napoli in primavera, anzi ritiene che la sosta sia stata utile per ricaricare le batterie dei giocatori. Secondo lui, la partita di stasera contro l’Inter sarà difficile per entrambe le squadre, ma sarà più importante per l’Inter, poiché ha bisogno di punti per restare in corsa per lo Scudetto. Capello sottolinea inoltre l’importanza del giocatore Kvara per il Napoli, che secondo lui fa la differenza in partite difficili grazie alla sua velocità e abilità nel dribbling.

LE PAROLE DI CAPELLO SUL NAPOLI

Oggi si ricomincia: cosa ci si deve aspettare dalla Serie A dopo la lunga sosta?

«Personalmente mi aspetto grande lotta e voglia di combattere da parte delle squadre che inseguono».

Mentre il Napoli?

«Beh, il Napoli ha fatto la sua strada, ha accumulato un grande vantaggio ed è guidato molto bene da Spalletti».

Insomma, non sembra ci siano dubbi per i suoi pronostici finali…

«Per la mia esperienza penso che anche Luciano possa dire ai suoi ragazzi: Quest’anno il campionato possiamo perderlo solo noi. È tutto nelle mani del Napoli che è padrone del suo destino, ma se continua a lavorare con umiltà resta la mia favorita anche perché ha un allenatore che sa cosa ha in mano e gli fa fare quello che ritiene più adatto».

Non ha paura che la macchina perfetta vista fino a novembre si possa inceppare dopo la sosta per il Mondiale?

«Il meccanismo non si inceppa quando hai una qualità così alta. Sarebbe un problema se fosse arrivato così in alto solo per un buon lavoro fisico».

A proposito di fisico, teme qualche calo?

«Non mi aspetto il calo in primavera: non ci sarebbe motivo. Credo, anzi, che questa sosta sia stata utile per ricaricare le batterie. Tutti sono carichi: da qui in avanti non ci sono più scusanti».

Stasera subito Inter-Napoli…

«Sarà sicuramente una bella partita e sarà difficile per entrambe. Fino a oggi hanno fatto le prove per mantenere la condizione. Paradossalmente sarà più importante per l’Inter per restare in corsa anche perché mi sembra la squadra più attrezzata per insidiare il Napoli in chiave Scudetto anche perché sta recuperando Lukaku».

Chi può essere l’uomo decisivo?

«Il recupero di Kvara per il Napoli è la certezza di avere ancora un’arma in più. Il georgiano fa la differenza. Quando le partite sono difficili, lui sa come risolverle perché con dribbling e velocità mette in difficoltà gli avversari. Insieme a Leao del Milan è l’unico che costringe le difese a pensare al raddoppio sistematico. Prima si pensavo che il Napoli fosse Kvara-dipendente, invece ha fatto risultati senza di lui: ecco perché non ci sono più scuse per il titolo».

Ma torniamo al campionato: cosa vuol dire stare 8 punti avanti?

«È comunque un vantaggio, ma mi aspetto che tutte le altre si mettano a correre. Da oggi in poi sarà una sorta di campionato corto nel quale tutti stanno a posto fisicamente. Mi aspetto grande determinazione. Gli unici che avranno ancora un po’ di problemi sono quelli che sono tornati tardi dal Mondiale o sono stati infortunati».

Ovvero?

«Aspettiamo tutti è il ritorno dei giocatori alla Juve: Pobga e Di Maria su tutti. L’argentino in finale al Mondiale ha fatto la differenza. E poi alla Roma servirà lo spunto di Dybala, mentre al Milan le parate di Maignan».

A proposito: l’effetto Mondiale?

«È una competizione che lascia sempre adrenalina non sono scorie».

CAPELLO CREDE NELLO SCUDETTO AL NAPOLI

In conclusione, secondo Fabio Capello, il Napoli si presenta come una squadra fortissima in questa stagione di Serie A, con un vantaggio di 8 punti sulla seconda classificata e un allenatore che sa come sfruttare al meglio le risorse a disposizione. Grazie alla sosta, i giocatori sono stati in grado di ricaricare le loro energie e sono pronti a dare il massimo in questa seconda parte della stagione. Con il suo talento e la sua esperienza, Kvara sarà un fattore decisivo nella corsa allo Scudetto per il Napoli. Tutti gli elementi sono quindi a favore del Napoli per vincere lo Scudetto e diventare la squadra campione d’Italia.