Napoli, Spalletti cambia modulo con l’Inter: Olivera può giocare titolare

Luciano Spalletti pensa ad un cambio di modulo durante la sfida Inter-Napoli: possibile 4-2-3-1 con Ndombele titolare.

Il tecnico toscano per tutto il mese di dicembre ha puntato molto sul 4-2-3-1, modulo che è sempre stato il preferito di Spalletti. Aveva cominciato così al Napoli, poi lo ha abbandonato in nome dell’equilibrio, poiché riteneva che Mertens e Osimhen non potessero giocare insieme. Anche se quando il belga ed il nigeriano lo hanno fatto, sono sempre riusciti a siglare molti gol. Ma questa oramai è una storia passata.

Inter-Napoli: il nuovo modulo di Spalletti

Secondo Corriere dello Sport qualche novità può esserci proprio contro l’Inter. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Un rientro importante, quello del difensore e capitano della Nazionale kosovara, ma oggi a completare la coppia centrale con Kim sarà Juan Jesus. Un altro ex: fu proprio l’Inter a portarlo in Italia nel 2012 dall’Internacional. Da Porto Alegre. Per il resto: Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Olivera favorito su Mario Rui sulla fascia sinistra; a centrocampo, Lobotka a gestire i ciak e poi Zielinski a dettare i passaggi al 4-2-3-1 e Ndombele più di Anguissa a recitare da mezzala destra. Sì: Frank, uno dei reduci del Mondiale, non è ancora in grande condizione e così Spalletti sta seriamente pensando di lanciare il collega dal primo minuto. Una novità rilevante, considerando la prima parte della storia“.

Con questo modulo il Napoli di Spalletti andrebbe a sfidare l’Inter con un potenziale offensivo importante. Ovviamente bisogna tenere presente anche degli uomini offensivi di Simone Inzaghi che pure hanno molto talento dalla loro parte.