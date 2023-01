Ounahi al Napoli: l’Angers tende la mano a Giuntoli

Azzedine Ounahi è un obiettivo di calciomercato del Napoli, l’Angers vuole vendere il giocatore già a gennaio 2023.

Il club francese vorrebbe cedere il suo giocatore e tenerlo ancora in rosa fino a fine stagione. Con questa condizione si potrebbe anche abbassare il prezzo che oscilla tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Tanti, anche se Ounahi con il Marocco al Mondiale ha fatto vedere delle ottime cose. Il Napoli con Giuntoli si è messo sulle tracce di questo centrocampista di 22 anni che solletica la fantasia dello staff tecnico partenopeo. Anche perché è stato studiato ben prima che esplodesse al Mondiale in Qatar.

Calciomercato Napoli: l’Angers vuole vendere Ounahi

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa: “Il Mondiale in Qatar ha semplicemente provveduto ad amplificare quel chiacchiericcio già imponente e il Napoli, che ci ha provato in epoca non sospetta, ora aspetta che Chabane decida liberamente, senza fretta, per indirizzare il proprio progetto: l’offerta, venti milioni di euro, è corredata anche di altro, sembra quasi voglia assecondare il piano-A dell’Angers, e la proposta più recente sembra di scorgerla nella frase-madre di una recente confessione: «Sarebbe ideale venderlo subito e però trattenerlo sino

alla fine del campionato».

Al Napoli andrebbe benissimo, ci sarebbe anche il tempo di pianificare poi il futuro di un centrocampo nel quale varie cose potrebbero cambiare: Demme ha spazi limitati, Ndombele è un prestito con riscatto oneroso, e gli interventi – a luglio – rientrebbero nella norma. Ounahi è in cima alla lista della spesa ma il marocchino piace ora al Leicester e all’Olympique Marsiglia: s’intravede un’asta, come antiche abitudini”.

Il Napoli con l’Angers può trovare la soluzione per Ounahi, ma non parteciperà ad aste. Aurelio De Laurentiis non lo ha mai fatto e mai lo farà, ma questo non chiude le porte ad una trattativa.