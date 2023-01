Napoli: le pagelle di Spalletti bocciatura totale con l’Inter

Luciano Spalletti trova la prima sconfitta stagionale del suo Napoli contro l’Inter, le pagelle bocciano il tecnico degli azzurri.

Il Napoli visto contro l’Inter non è nemmeno un lontano parente di quello ammirato durante la prima parte di stagione. Spalletti in conferenza stampa ha sottolineato che il problema è la condizione fisica. Una speranza a cui si aggrappano tutti, perché gli azzurri sono apparsi involuti e senza idee di gioco, oltre che appesantiti sulle gambe. La palla non circola velocemente ed in questo modo si fa veramente molta fatica a creare occasioni da rete.

Spalletti le pagelle dopo Inter-Napoli

Ecco i voti dati a Luciano Spalletti dopo la sfida con l’Inter:

Corriere dello Sport 5 – Sbaglia la prima del 2023 e qui finisce l’imbattibilità del Napoli. Che stavolta gioca un calcio troppo orizzontale, con la pressione sbagliata, con i giocatori di riferimento stranamente anonimi, con poco ritmo e poca aggressività. Subisce l’avversario come non è mai accaduto in questo campionato.

Repubblica 5 – Sbaglia a non ripartire dai giocatori più in forma.

non ardeva il fuoco.

Timidezza da debutto post festività o comincia a sentire il peso della responsabilità?

Le pagelle di Spalletti dopo Inter-Napoli bocciano pesantemente il tecnico azzurro, a cui è mancato forse un po’ di coraggio nel continuare a puntare sugli uomini più in forma.