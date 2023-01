Cori razzisti contro Lukaku, il Giudice Sportivo vuole punire i tifosi del Napoli. Ma la vendita in Campania era vietata

Giudice sportivo chiede supplemento d’indagine su presunti cori di discriminazione razziale nei confronti di Lukaku durante Inter-Napoli.

Il giudice sportivo ha ufficialmente chiesto un supplemento d’indagine alla Procura Federale per verificare la presenza di eventuali cori di discriminazione razziale nei confronti di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, da parte dei tifosi del Napoli durante la gara di ieri sera a San Siro. Al momento, non ci sono certezze in merito alla questione. Va inoltre ricordato che, come deciso nei giorni precedenti, i tifosi partenopei residenti in Campania erano vietati allo stadio.

Il comunicato del giudice sportivo sui cori razzisti verso Lukaku

“Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, si ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l’Ordine pubblico, quali sono i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore “terzo anello blu”, autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku della Soc. Internazionale“.

Stadio vietato ai tifosi partenopei residenti in Campania

I tifosi del Napoli presenti allo stadio di San Siro durante la gara contro l’Inter finiti sotto investigazione per i cori contro Lukaku. Tuttavia, per ovvi motivi non sarebbero solitamente presenti al Maradona, rendendo paradossale la richiesta di indagini approfondite sui settori specifici dello stadio partenopeo.