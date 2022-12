Biglietti Inter-Napoli vietati ai residenti in Campania: decisione del prefetto di Milano

I residenti in Campania non potranno acquistare biglietti per assistere alla partita Inter-Napoli, almeno per il momento. La decisione è stata presa dal prefetto di Milano su suggerimento del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha valutato i rischi per la sicurezza legati alla presenza di tifosi campani allo stadio. Si tratta di una misura temporanea, che sarà rivalutata in base all’evolversi della situazione.

I residenti in Campania non potranno assistere alla partita Inter-Napoli allo stadio di San Siro, neanche se sono in possesso della tessera del tifoso. La decisione è stata presa dal prefetto di Milano, Renato Saccone, su suggerimento del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive di Milano, che ha riscontrato il rischio di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras in occasione della partita in programma il 4 gennaio.

Biglietti Inter-Napoli vietati ai residenti in Campania

Come misura preventiva, è stato deciso di vietare la vendita di biglietti ai residenti in Campania. I biglietti già venduti a chi è soggetto al divieto di trasferta verranno rimborsati, mentre per gli altri ci sarà l’annullamento della vendita. Tuttavia, la tifoseria azzurra arriverà a Milano da tutta Italia, come di consueto, soprattutto in questa stagione in cui la squadra occupa la prima posizione in classifica e suscita grande entusiasmo.