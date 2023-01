Di Lorenzo scuote il Napoli: «Testa alla prossima»

Di Lorenzo guida il Napoli verso la rimonta: “Testa alla prossima” – Il capitano azzurro chiede alla squadra la vittoria contro la Sampdoria.

Giovanni Di Lorenzo è il leader del Napoli e lo dimostra anche in momenti difficili come questo. Dopo la sconfitta contro l’Inter, il capitano azzurro ha rincuorato i tifosi con un messaggio sui social, invitandoli a guardare avanti e a non mollare.

Le sue parole “Testa alla prossima” sono un vero e proprio inno alla determinazione e alla forza d’animo, proprio quello che il Napoli ha bisogno per ripartire subito in campionato. Tra 72 ore, infatti, i partenopei affronteranno la Sampdoria a Genova e Di Lorenzo sarà sicuramente in prima linea a guidare la squadra verso la vittoria.