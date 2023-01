Ravanelli: bocciatura netta per Osimhen ed il Napoli: “Che cuore l’Inter”

Fabrizio Ravanelli commenta Inter-Napoli. L’ex giocatore della Juventus boccia Osimhen: “Poteva fare di più“.

Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha commentato la sfida tra Inter e Napoli durante un’intervista a Pressing. Ha elogiato la grande prestazione dei nerazzurri, sottolineando il loro coraggio, la forza della loro difesa e il loro pressing efficace.

Tuttavia, ha anche sottolineato che il Napoli non ha giocato una buona partita perché “alcuni suoi uomini chiave sono venuti meno. Uno che ha deluso molto è stato Osimhen”.

La prestazione del nigeriano è stata oggetto di critiche, anche se alcuni sostengono che le condizioni del campo a San Siro non erano ottimali. La squadra di Spalletti avrà l’opportunità di riscattarsi nella prossima partita contro la Sampdoria, sfida in programma l’8 gennaio 2023 allo stadio Ferrarsi di Genova.

Oggi Raspadori ha detto che la squadra è pronta per il riscatto. Il Napoli dovrà assolutamente ritrovare di nuovo la vittoria per evitare che le inseguitrici si avvicinino ulteriormente. Al momento c’è il Milan a 5 punti, poi la Juventus con 7 punti di svantaggio e di seguito l’Inter che ha 8 punti in meno rispetto al Napoli.